МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 0,2% 0,6%
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,1%  
5:30 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,4%  
9:30 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
13:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (4кв2021) 2,3%  
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (январь) -4,6 млрд евро  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) -2,5% 2,4%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (январь) 37,56 млрд канад. долл  
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -1,8% 2,4%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (февраль) 0,9%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (февраль) 6,5 млн 6,1 млн
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (февраль) 6,7% -1%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 527  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 663  
22:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -12,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 361,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 274,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 26,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 127,7 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -78,2 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -55,9 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 7,8 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 58,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке (март) 20% 20% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
  RUB Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021    
  RUB НОВАТЭК — СД (вопрос выплаты фин. див-дов 2021, дата ГОСА, предв. утверждение отчета за 2021) 11,82 (1П02020) + 23,74 (фин) — див-д 2020 27,67 (1П2021) — див-д 2021