Фондовые индексы США снижаются на 1,5-4% после роста днем ранее на итогах заседания ФРС
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после роста днем ранее на 1,5-4%, трейдеры продолжают оценивать итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,07% — до 34038,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 13414,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 4352,59 пункта.
ФРС США повысил ставку до 0,25-0,5% годовых. Рынки ожидают, что эта мера позволит сдержать инфляцию, которая по итогам февраля ускорилась до 7,9% — максимума с 1982 года. В то же время ФРС резко понизила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 2,8% с 4% и повысила прогноз по инфляции в этом году до 4,3% с 2,6%.
Кроме того, в рамках своей пресс-конференции председатель американского центробанка Джером Пауэлл отметил, что ожидает инфляцию в 2,8% к концу 2023 года.
Однако, по словам главы отдела фиксированного дохода Candriam Belgium SA Николаса Фореста (Nicolas Forest), такая цель по инфляции является "амбициозной", а перспективы экономики остаются неопределенными.
"Хотя ФРС США и начала ужесточение политики позже, чем обычно — в период рекордной инфляции – финансовые условия могут также ухудшиться, что сделает, по нашему мнению, цель в 2,8% амбициозной. В данном контексте не удивительно, что рост на американских рынках сменился снижением", — цитирует эксперта газета Wall Street Journal.
https://1prime.ru/Financial_market/20220317/836408956.html