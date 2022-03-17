МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после роста днем ранее на 1,5-4%, трейдеры продолжают оценивать итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США ожидаемо повысила базовую ставку

По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,07% — до 34038,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 13414,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 4352,59 пункта.

ФРС США повысил ставку до 0,25-0,5% годовых. Рынки ожидают, что эта мера позволит сдержать инфляцию, которая по итогам февраля ускорилась до 7,9% — максимума с 1982 года. В то же время ФРС резко понизила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 2,8% с 4% и повысила прогноз по инфляции в этом году до 4,3% с 2,6%.

Кроме того, в рамках своей пресс-конференции председатель американского центробанка Джером Пауэлл отметил, что ожидает инфляцию в 2,8% к концу 2023 года.

Однако, по словам главы отдела фиксированного дохода Candriam Belgium SA Николаса Фореста (Nicolas Forest), такая цель по инфляции является "амбициозной", а перспективы экономики остаются неопределенными.

"Хотя ФРС США и начала ужесточение политики позже, чем обычно — в период рекордной инфляции – финансовые условия могут также ухудшиться, что сделает, по нашему мнению, цель в 2,8% амбициозной. В данном контексте не удивительно, что рост на американских рынках сменился снижением", — цитирует эксперта газета Wall Street Journal.