МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером поднимается на 2% после пяти сессий снижения, инвесторы также оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,1%, или на 40,1 доллара, до 1949,3 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 4,02%, до 25,703 доллара за унцию.

Цена золота снижалась пять торговых сессий подряд, за это время суммарно драгоценный металл потерял около 4,5% стоимости. Отчасти росту котировок способствует коррекционная динамика.

Трейдеры также отыгрывают итоги заседания Федрезерва. Регулятор в среду ожидаемо повысил учётную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых. В то же время ФРС понизила прогноз роста экономики страны до 2,8% по итогам года с прежней оценки 4%, а инфляции – повысила до 4,3% с 2,6%. Регулятор пояснил, что события на Украине будут в ближайшей перспективе усиливать инфляционное давление и тормозить экономическую активность в США.

"Опасения инвесторов по поводу длительного сохранения высокой инфляции, даже несмотря на начало ужесточения политики ФРС, вероятно, продолжат поддерживать котировки золота", — отметил портфельный менеджер Granite Shares Джефф Клирмэн (Jeff Klearman), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

Золото традиционно служит защитой инвесторов от инфляции. Драгоценный металл также считается активом-убежищем, спрос на который растет на фоне глобальной геополитической неопределенности. Суммарно такие факторы продолжают служить базовой поддержкой стоимости золота.