МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг вырос против доллара и евро шестую торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Новости об успешном прохождении платежа по российскому суверенному долгу в инвалюте поддержали позитивный фон для динамики курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4,8 рубля — до 103,2 рубля, евро — на 3,98 рубля, до 113,72 рубля.

Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 103 рублей и 108 рублей соответственно.

Объем операций ощутимо вырос и составил немногим более 1 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть более чем 500 миллионов накануне.

РУБЛЬ СОХРАНИЛ ТЕНДЕНЦИЮ К РОСТУ

На российском валютном рынке сохранилась повышательная тенденция курса рубля — шестую сессию подряд. Она поддерживалась экономическим позитивом. Дефолта по российскому госдолгу, как опасались многие эксперты, не произошло. В четверг Минфин РФ сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам российских еврооблигаций выполнено. Выплата проведена в валюте.

Если все перечисления по госдолгу завершатся успешно, то формальных причин для объявления дефолта по российским суверенным еврооблигациям РФ не будет, считает начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимир Малиновский. Россия сможет обслуживать свои валютные обязательства как минимум до 25 мая – срока, который предусмотрен лицензией OFAC и на которую ссылается Минфин США, добавляет он.

Кроме того, переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, что также позитивно для курса рубля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, контакты должны быть. Российская делегация готова к круглосуточным переговорам с украинской стороной, добавил он.

При этом уже в ночь со среды на четверг спекулянты на форексе отыгрывали эти ожидания, и курс опускался до 96 рублей за доллар, задавая цель для биржевого курса на Московской бирже, отмечают эксперты.

Между тем, нефть после попыток закрепиться ниже психологически значимого уровня 100 долларов за баррель отскочила вверх и вечером росла на 8,5% — 106,4 доллара за баррель сорта Brent.

Игроки рынка обратили внимание на то, что сохраняются опасения по поводу поставок из-за геополитических рисков. Антироссийские санкции могут стать причиной перебоев поставок, что в условиях дефицитного рынка поддерживает рост нефтяных котировок.

В итоге, доллар опустился к рублю на 4,4%, евро – на 3,4%. Рублевая цена нефти колебалась около 11 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку российской валюте оказывает ряд факторов, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Из локальных — снятие опасений в отношении перспектив выплат российского внешнего долга, добавляет он.

"Продолжают действовать меры властей по рыночной стабилизации – обязательная продажа отечественными экспортерами 80% валютной выручки, ограничения на покупку валюты. Снизился спрос на валюту для приобретения импортных товаров. Кроме того, судя по новостному фону, увеличилась переговорная активность представителей РФ и Украины, нацеленная на деэскалацию конфликта. Если геополитический фон не покажет значимых ухудшений, курс может продолжить смещение к отметке 100 рублей за доллар", — оценивает Бахтин.

Предупреждение Международного энергетического агентства о возможном дефиците нефти стало сигналом для разворота ее котировок вверх, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "РФ обеспечивает более 10% мировой добычи нефти, а в экспорте доля РФ превышает этот показатель. Кроме нефти, позитивное влияние на рубль оказывают и приближающиеся налоговые платежи в РФ в марте", — добавляет он.