МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Европейская расчетно-клиринговая организация Euroclear (Euroclear Bank) дала ряд пояснений Национальному расчетному депозитарию, входящему в группу Московской биржи, о порядке дальнейшей работы и о режиме работы счета депозитария, говорится в сообщении НРД на его сайте.

"Согласно полученной информации операции по счету НРД ограничены Euroclear в целях реализации постановления (ЕС) 899/2014, касающегося ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, с поправками и обновлениями, внесенными постановлением Совета (ЕС) 2022/328 от 25 февраля 2022 года", — говорится в сообщении НРД.

"Таким образом, Euroclear не исполняет любые инструкции на проведение операций с ценными бумагами и денежными средствами, включая инструкции на участие в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам", — говорится там же.

Данное решение принято до получения Euroclear разъяснений, связанных с введенными санкциями, от европейских регуляторов – Минфина Бельгии и Еврокомиссии, и до момента получения необходимых разъяснений счет НРД останется под ограничениями, указывается там же.

НРД обращает внимание, что конкретные временные рамки получения разъяснений не указаны, и будет информировать депонентов о дальнейших изменениях по мере получения информации от Euroclear.

Согласно полученным разъяснениям НРД вправе направить в Euroclear SWIFT сообщение с информацией по поручению депонента и при этом не может гарантировать его прием и обработку на стороне Euroclear.

Также обращаем внимание, что все процессы НРД, связанные с комплаенс процедурами и взаимодействием с Euroclear, переведены в режим ручной обработки, поэтому время обработки документов, полученных от депонентов, увеличено. Обслуживание счета НРД в Euroclear также переведено полностью в режим ручной обработки с обязательным прохождением комплаенс контроля.