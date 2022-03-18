Nikkei 225 растет на 0,34%, Shanghai Composite снижается на 0,22% на неоднозначном внешнем фоне
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 3208 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 2121,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,17%, до 21033 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,36%, до 7275,9 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,34%, до 26742,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,1%, до 2697,69 пункта.
В пятницу азиатские инвесторы оценивают ряд факторов, которые приводят к разнонаправленной динамике индексов. Так, например, давление на китайские и гонконгские акции оказывают недавние вспышки заболеваемости COVID-19, которые привели к дополнительным ограничениям.
"Мы ожидаем, что удар COVID-19 повлияет на состояние экономики в марте и, возможно, продлится до апреля", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики CBA.
Котировки Японии поддерживаются решением центробанка о сохранении учетной ставки на отрицательном уровне — минус 0,1%. Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому. Центробанк также полагает, что экономика Японии, вероятно, восстановится по мере ослабления давления пандемии коронавируса, снятия ограничений и постепенного роста внешнего спроса.
https://1prime.ru/Financial_market/20220318/836415510.html