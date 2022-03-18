МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов. Банк Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 3208 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 2121,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,17%, до 21033 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,36%, до 7275,9 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,34%, до 26742,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,1%, до 2697,69 пункта.

В пятницу азиатские инвесторы оценивают ряд факторов, которые приводят к разнонаправленной динамике индексов. Так, например, давление на китайские и гонконгские акции оказывают недавние вспышки заболеваемости COVID-19, которые привели к дополнительным ограничениям.

"Мы ожидаем, что удар COVID-19 повлияет на состояние экономики в марте и, возможно, продлится до апреля", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики CBA.

Котировки Японии поддерживаются решением центробанка о сохранении учетной ставки на отрицательном уровне — минус 0,1%. Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому. Центробанк также полагает, что экономика Японии, вероятно, восстановится по мере ослабления давления пандемии коронавируса, снятия ограничений и постепенного роста внешнего спроса.