События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 марта
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|0,2%
|0,6% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|0,4% (факт)
|5:30
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,1%
|-0,7% (факт)
|9:30
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (4кв2021)
|2,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (январь)
|-4,6 млрд евро
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|-2,5%
|2,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (январь)
|37,56 млрд канад. долл
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,8%
|2,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (февраль)
|0,9%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
|6,5 млн
|6,1 млн
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (февраль)
|6,7%
|-1%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|527
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|663
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-12,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|361,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|274,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|26,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|127,7 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-78,2 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-55,9 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|7,8 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|58,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке (март)
|20%
|20% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021
|RUB
|НОВАТЭК — СД (вопрос выплаты фин. див-дов 2021, дата ГОСА, предв. утверждение отчета за 2021)
|11,82 (1П02020) + 23,74 (фин) — див-д 2020
|27,67 (1П2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20220318/836416028.html