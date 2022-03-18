МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в пятницу снижаются после выхода данных о неожиданном увеличении дефицита торгового баланса еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Дефицит торгового баланса еврозоны неожиданно вырос в январе

По состоянию на 13.23 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,44%, до 7351 пункта, французский CAC 40 — на 0,99%, достигая 6547,74 пункта, немецкий DAX — на 0,86%, до 14265,17 пункта.

Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе вырос до 27,2 миллиарда евро с 4,6 миллиарда евро в декабре. Аналитики, наоборот, ожидали снижения дефицита торгового баланса до 2,6 миллиарда евро.

Кроме того, пессимизму трейдеров способствует напряженная обстановка между Россией и Украиной. "Рынки акций остаются очень чувствительными к последствиям конфликта, и, поскольку боевые действия идут уже четвертую неделю, все еще кажется, что пропасть разделяет российских и украинских участников переговоров", — сказала газете Wall Street Journal аналитик Hargreaves Lansdown Сусанна Стритер (Susannah Streeter).