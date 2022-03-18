МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Золотых слитков и монет в одном из центральных офисов Сбербанка в пятницу утром в Москве не оказалось, но в надежде купить драгоценный актив москвичи формируют листы ожидания на ближайший завоз. Сбербанк предупредил о временном дефиците "ходовых" слитков золота

Всего в Москве три отделения Сбербанка, где можно купить слитки драгоценных металлов: на улице Большой Андроньевской, Тверской и на Вавилова. Согласно информации на сайте Сбербанка, приобрести можно слитки весом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 грамм и 1 килограмм. Стоимость одного грамма — 6 938 рублей. Также на сайте кредитной организации представлен широкий ассортимент инвестиционных монет. Для покупки необходимы паспорт и деньги (наличные или картой).

Корреспондент РИА Новости в пятницу утром побывал в отделении "Сбера" на Тверской улице, 22 где обычно можно было без проблем купить инвестиционные монеты и слитки. В офисе отделения было многолюдно, хотя в наличии золота не было ни в каком виде.

Как рассказала сотрудница банка, в течение дня ожидается завоз золотых момент "Победоносец" весом 7,78 грамма, стоимостью 72 570 рублей. Что касается слитков, то на этой неделе их поступление в данное отделение не ожидается, что касается будущей — определенности тоже нет. "Возможно", — сказала специалист.

Москвичи в надежде купить именно золотые слитки сформировали лист ожидания, запись ведет специальный человек. Список обновляется ежедневно в 8.30 утра, следующая сверка в субботу. Само отделение открывается в 9 утра. Корреспондент РИА Новости встал в очередь уже после седьмого десятка. Даже зная, что завоза слитков в пятницу не ожидается, некоторые все же остаются в отделении банка на всякий случай. По словам Александра, смысл ждать в надежде на внезапный завоз золота стоит тем, кто успел оказаться в числе первых 30 человек из списка.

Люди также негативно реагируют на попытки зафиксировать очередь за золотом на видео, объясняя это правом на защиту персональных данных.