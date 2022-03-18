МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг "пропажи" сахара на полках российских магазинов привел к рекордным объемам торгов соответствующим расчетным фьючерсом на Московской бирже: в четверг объем торгов контрактом SUGR-5.22 впервые в истории превысил 509,9 миллиона рублей, следует из данных торговой площадки и комментариев опрошенных РИА Новости аналитиков.

С 25 октября 2010 года на Московской бирже торгуется расчетный фьючерс на сахар-сырец с котировками в рублях за тонну со сроками исполнения каждый квартал (в марте, мае, июле и октябре). Базисный актив фьючерса — сахар-сырец, который является основным сырьем для производства сахара. Цена исполнения рассчитывается на основе расчетной цены фьючерсного контракта Sugar №11 Futures, торгуемого на бирже ICE.

Как следует из данных Мосбиржи, в четверг объем оборотов контрактом SUGR-5.22 впервые в истории превысил 509,9 миллиона рублей, а рекордная цена контракта была установлена в понедельник, 14 марта — на уровне 59,8 рубля за килограмм. Короткие и длинные позиции, согласно информации Мосбиржи, на торгах открывают исключительно физические лица.

"Фьючерс не поставочный, а расчетный, поэтому никак не может заинтересовать производителей сахара и юридических лиц. Людьми правят глаза и эмоции, видя пустые полки в магазинах с сахаром и получая новостной поток о дефиците, который искусственно вызван удержанием товара на складах оптовиков и посредников", — комментирует руководитель отдела по управлению акциями УК "Ингосстрах-Инвестиции" Александр Дорожкин.

ИНТЕРЕС К САХАРУ

"Спекулянты считают, что возможны проблемы с конечным сырьем и большим дефицитом в будущем, покупая текущие фьючерсы. Спекулянты пытаются сыграть на этом через фьючерс, не понимая, что контракт расчетный на американский фьючерс. Игра во фьючерс это в большей степени спекуляции", — указывает он.

Аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева указывает, что наблюдался резкий рост цен на сахар в контракте SUGR-5.22 в период с начала марта по 12-14 число с последующим снижением, что объясняется тесной корреляцией цен на Мосбирже с мировым рынком, где в данный период также наблюдался всплеск цен на сахар-сырец. На текущий момент контракт на Мосбирже торгуется в районе 43,49 рубля за килограмм, следует из данных площадки.

"Отдельно могу сказать, что контракт SUGR-5.22 – зеркальный к контракту №11 на ICE на сахар-сырец. Обычно используется для спекулятивной торговли. Хеджирование не распространено, хотя после масштабного введения санкций вполне вероятно, что некоторые импортеры сахара-сырца в РФ могут им воспользоваться", — также отмечает аналитик.

Кроме того, рост объемов торгов в контракте SUGR-5.22 объясняется исключительно техническим фактором – в начале марта истек фьючерсный контракт SUGR-3.22, в связи с чем произошел перенос позиций из мартовского контракта в майский, указывает она.

"В этом нет ничего необычного, так случается всегда и на всех биржах при торговле фьючерсами. Наиболее активный контракт постепенно закрывается, и инвесторы начинают торговать следующим. В целом активность в товарной секции увеличилась после закрытия торгов в фондовой секции, что вполне нормально", — добавляет аналитик.