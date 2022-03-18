МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже: в понедельник откроются торги ОФЗ, при этом регулятор сам будет осуществлять покупки в объемах, необходимых для предотвращения избыточной волатильности, а после стабилизации ситуации на финансовом рынке продаст их, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Сейчас мы готовы постепенно их возобновлять. В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги облигациями федерального займа", — сказала Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов, Банк России будет осуществлять покупки ОФЗ", — сообщила она. Глава ЦБ уточнила, что операции будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности.

"После стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику", — добавила Набиуллина.