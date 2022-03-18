МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Указ президента РФ о покупке долей в иностранных компаниях не касается торгуемых на бирже инструментов, пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. Путин запретил покупать доли в иностранных компаниях без разрешения ЦБ

"Указ не касается торгуемых на бирже инструментов. В документе идет речь об ограничении на прямое перечисление средств для участия в том, что в российском праве называется общество с ограниченной ответственностью, вклад в капитал в общества, пай в кооперативе", — уточнили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин до конца года запретил российским гражданам и компаниям без разрешения ЦБ покупать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юрлица-нерезидента. Формулировка указа вызвала опасения, что под запрет попадают и акции иностранных компаний.