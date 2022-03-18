МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Открытие рынка акций на Мосбирже может состояться вскоре после запуска торгов ОФЗ, которые планируется начать 21 марта, сказал РИА Новости глава НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) Алексей Тимофеев.

ЦБ РФ готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже: в понедельник откроются торги ОФЗ, при этом регулятор сам будет осуществлять покупки в объемах, необходимых для предотвращения избыточной волатильности, а после стабилизации ситуации на финансовом рынке продаст их, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Открытие сначала рынка ОФЗ – это оптимальное решение. Насколько я понимаю, есть консенсус по поводу рынка ОФЗ и есть желание открыть, если не одновременно с ОФЗ, то очень вскоре рынок по небольшому числу акций. Это обсуждается. В течение выходных будет решено, как именно будет открываться рынок акций", — сказал Тимофеев.

"Что касается отдельных стаканов (для торгов на рынке ОФЗ для резидентов и нерезидентов – ред.), этот вопрос нужно, скорее, адресовать Московской бирже. Насколько я знаю, это обсуждается. Может случиться так, что первоначально рынок будет открыт только для резидентов, а спустя некоторое время, в отдельном стакане – для нерезидентов", — сказал глава НАУФОР.

Он отметил, что у участников рынка есть идея открыть торги на рынке акций по бумагам индекса Мосбиржи, но есть и опасения по поводу связанных с этим рисков.