МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль перед выходными снизился после шести торговых дней роста, однако ощутимо вырос по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи. В чем хранить деньги, когда рубль под санкциями, а доллара больше нет

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск поднялся на 1,67 рубля — до 104,82 рубля, евро — на 1,09 рубля, до 114,8 рубля.

За неделю курс доллара упал на 9,43 рубля (на 8,25%), евро — на 6,23 рубля (на 5,15%).

Торги в пятницу по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.

Объем операций составил немногим менее 800 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть более 1 миллиарда долларов в четверг.