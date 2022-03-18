2022-03-18T19:09:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220318/836425539.html
Доллар за неделю упал на 9,43 рубля, евро - на 6,23 рубля
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Рубль перед выходными снизился после шести торговых дней роста, однако ощутимо вырос по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 18.03.2022
рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Доллар за неделю упал на 9,43 рубля, евро - на 6,23 рубля
Доллар за неделю упал на 9,43 рубля, евро - на 6,23 рубля
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль перед выходными снизился после шести торговых дней роста, однако ощутимо вырос по итогам рабочей недели, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск поднялся на 1,67 рубля — до 104,82 рубля, евро — на 1,09 рубля, до 114,8 рубля.
За неделю курс доллара упал на 9,43 рубля (на 8,25%), евро — на 6,23 рубля (на 5,15%).
Торги в пятницу по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.
Объем операций составил немногим менее 800 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть более 1 миллиарда долларов в четверг.