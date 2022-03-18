МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу закрылись ростом на итогах заседаний мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,29% — до 7406,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,12%, до 6620,24 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 14413,09 пункта.

Кроме того, неделю европейские рынки также завершили в плюсе – FTSE 100 увеличился на 0,3%, САС 40 – на 5,6%, DAX – на 5,4%. Для британского индекса это стало третьей подряд неделей роста, для французского и немецкого – второй.

Инвесторы на неделе отыгрывали решения американского и британского центробанков – Федрезерв США и Банк Англии повысили свои процентные ставки до 0,25% и 0,75% соответственно. Поскольку действия регуляторов совпали с прогнозами, рынки восприняли это в большей степени как положительные факторы.

Аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp) отметил газете Wall Street Journal, что отсутствие геополитических новостей также стало причиной роста на фондовых рынках.