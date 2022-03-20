МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Центральный банк России с 21 марта по 1 апреля разрешил Московской бирже проводить ряд операций в интересах нерезидентов из недружественных стран с целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля, говорится в сообщении торговой площадки. Банк России заявил о готовности возобновить торги на бирже

"С целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года включительно на Московской бирже в интересах нерезидентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно на следующие операции", — отмечается в сообщении.

В частности, разрешено проведение клиринга и исполнение обязательств по итогам клиринга с возможностью проведения необходимых сделок для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств; осуществление действий, направленных на приближение даты исполнения обязательств; заключение сделок с целью переноса обязательств участников клиринга и их клиентов – нерезидентов, поясняется в сообщении.

Также разрешено закрытие позиций путем заключения сделок купли-продажи; заключение закрывающих сделок; осуществление расчетов по сделкам, необходимых для прекращения обязательств по указанным сделкам, а также связанных с ними сделок, в том числе сделок, возникших в результате переноса обязательств по первоначальным сделкам; осуществление переводов ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев, добавляется в сообщении.

"Разрешение предполагает возможность профессиональных участников рынка осуществлять на бирже операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия. Остальные операции профессиональных участников торгов в интересах всех нерезидентов должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа "С". Ранее ограничения на совершение операций нерезидентами были определены указами президента Российской Федерации", — уточняется там же.