МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром снижается под давлением дорожающего доллара, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно в понедельник

По состоянию на 8.12 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,16%, до 4,6632 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,86% — до 10331 долларов, алюминия — на 0,1%, до 3381 доллара, цинка — на 0,01%, до 3826 долларов.

В понедельник утром давление на котировки меди оказывает дорогой доллар, который делает сырьевые товары менее выгодными для покупки. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 98,33 пункта.

Основным фактором для рынков остается геополитическая напряженность из-за ситуации на Украине, которая способствует спросу на доллар как валюту-убежище.