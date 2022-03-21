МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром слабо меняется на разнонаправленных внешних факторах, свидетельствуют данные торгов.

Производство меди

Медь дешевеет на росте курса доллара

По состоянию на 8.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,8 доллара, или на 0,09%, до 1927,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,43%, до 25,195 доллара за унцию.

С одной стороны, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Украины в надежде на разрешение геополитической напряженности. С начала месяца стоимость драгоценного металла выросла на 1,43%, поскольку золото традиционно считается активом-убежищем.

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, основное внимание, вероятно, будет уделяться любому прогрессу в переговорах между Россией и Украиной.

С другой стороны, сдерживающим фактором для котировок является рост курса американской валюты. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,34 пункта.

Также в понедельник вечером трейдеры ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать его экономические прогнозы.