МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром слабо меняется на разнонаправленных внешних факторах, свидетельствуют данные торгов. Медь дешевеет на росте курса доллара

По состоянию на 8.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,8 доллара, или на 0,09%, до 1927,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,43%, до 25,195 доллара за унцию.

С одной стороны, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Украины в надежде на разрешение геополитической напряженности. С начала месяца стоимость драгоценного металла выросла на 1,43%, поскольку золото традиционно считается активом-убежищем.

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, основное внимание, вероятно, будет уделяться любому прогрессу в переговорах между Россией и Украиной.

С другой стороны, сдерживающим фактором для котировок является рост курса американской валюты. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,34 пункта.

Также в понедельник вечером трейдеры ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать его экономические прогнозы.