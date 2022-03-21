МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 88 копеек, до 105,7 рублей, курс евро — на 1,2 рубля, до 116 рублей.