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2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220321/836444914.html

Курсы доллара и евро растут в начале торгов на Московской бирже

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 88 копеек,... ПРАЙМ, 21.03.2022

валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60