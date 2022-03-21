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https://1prime.ru/Financial_market/20220321/836444914.html
Курсы доллара и евро растут в начале торгов на Московской бирже
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 88 копеек,... ПРАЙМ, 21.03.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 88 копеек, до 105,7 рублей, курс евро — на 1,2 рубля, до 116 рублей.