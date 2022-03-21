МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, по итогам аукциона открытия на Московской бирже обновил минимум с декабря 2014 года, свидетельствуют данные Мосбиржи. Цены на газ в Европе держатся на уровне ниже $1200 за тысячу кубометров

Московская биржа 21 марта возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ), которые были приостановлены в конце февраля. Торги ОФЗ проходят по следующему регламенту: с 10.00 до 11.00 мск состоялся аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ (55 выпусков), далее с 13.00 до 17.00 мск торги будут проходить в режиме основных торгов (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС/РПС с ЦК. При этом установлен запрет коротких продаж.

По итогам аукциона открытия индекс RGBI снизился на 9,44% — до уровня 98,21 пункта, который в последний раз наблюдался в декабре 2014 года.