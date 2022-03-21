МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в понедельник растут из-за увеличения стоимости акций нефтяных компаний, свидетельствуют данные торгов. Индекс цены гособлигаций России обновил минимум с декабря 2014 года

По состоянию на 11.41 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,51%, до 7444,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 6637,8 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 14435,12 пункта.

Европейские фондовые индексы в понедельник поддерживаются ростом акций нефтяных компаний. Так, бумаги Eni, TotalEnergies, Shell и BP дорожают на 1,85%, 1,09%, 2,24% и 1,84% соответственно.

Такой динамике акций способствует ралли на нефтяном рынке — цена нефти марки Brent растет на 3,7%, а марки WTI на 4,09%. Инвесторы все еще оценивают перспективы нехватки "черного золота" на мировых рынках в связи с санкциями против России.