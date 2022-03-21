МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник не демонстрируют четкой динамики, в то время как инвесторы оценивают перспективы экономики страны в период ужесточения монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили рост до 5%

По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,11%, до 34791,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 13904,81 пункта. При этом минутами ранее оба показателя снижались. И лишь индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается более уверенно, на 0,38%, до 4480,8 пункта.

Трейдеры продолжают отыгрывать действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ранее повысила учётную ставку. Такое решение совпало с ожиданиями аналитиков, поэтому изначальная реакция рынков была позитивная.

Однако глава подразделения фиксированной прибыли Stanley Investment Management Брайан Вайнштайн (Brian Weinstein), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что рынок опасается того, что ФРС может "зайти слишком далеко" в ужесточении своей политики, что в итоге замедлит рост экономики и лишит ее шанса на "мягкий переход".