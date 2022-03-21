МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цена на золото к вечеру понедельника несколько поднимается, в то время как инвесторы продолжают следить за ситуацией между Россией и Украиной и оценивают её влияние прежде всего на глобальную инфляцию до конца года, которая и без того высока, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.58 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 4,4 доллара, или на 0,23%, до 1933,7 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет при этом на 1,22%, до 25,392 доллара за унцию.

"Трейдеры пытаются оценить экономическое влияние Украины во втором и последующих кварталах. Гиперинфляция и вероятность стагфляции — это та причина, из-за которой золото торгуется выше 1900 долларов", — цитирует агентство Market Watch мнение главы отдела исследований Insignia Consultants Читана Карнани (Chintan Karnani).

"Мы должны ожидать большей терпимости к высокой инфляции" от мировых центробанков, указывает старший рыночный аналитик Fx Pro Алекс Купцикевич.

Золото традиционно считается более надежным активом, поэтому спрос на него поднимается в случае усиления глобальной неопределенности, а также экономического спада. Кроме того, золото выступает как защита от инфляции для инвесторов.