МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись с повышением, завершив в плюсе лишь вторую из семи последних сессий. Инвесторы оценивают развитие российско-украинского конфликта, а также планы ФРС США по сдерживанию инфляции.

"Трейдеры пытаются оценить экономические последствия украинского кризиса во 2-м и последующих кварталах, — отметил Чинтан Карнани, директор исследовательского подразделения в Insignia Consultants, в интервью MarketWatch. — Гиперинфляция и риск стагфляции – вот причины, по которым золото торгуется выше 1900 долларов".

Золото в понедельник торговалось с понижением после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который назвал инфляцию "слишком высокой" и не исключил возможность того, что одно или более повышений процентной ставки в этом году могут превысить 25 базисных пунктов.

После комментариев Пауэлла "основные фондовые индексы устремились вниз, доллар обрел поддержку, а котировки золота отступили от достигнутых ранее высот на фоне подскочившей доходности гособлигаций", рассказывает Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets.

В ФРС уже сигнализировали о "гораздо большей решимости в борьбе с инфляцией, спрогнозировав еще шесть повышений процентной ставки в 2022 году, однако, судя по последним комментариям Пауэлла, высока вероятность того, что в мае процентная ставка может быть повышена сразу на 50 базисных пунктов", пишет Разакзада в рыночном обзоре.

Апрельские фьючерсы на золото в понедельник на COMEX подросли в цене на 20 центов, или на менее 0,1%, закрывшись по 1929,50 доллара за унцию. По итогам прошлой недели золото подешевело на 2,8%, продемонстрировав самое сильное недельное падение в процентном исчислении с 26 ноября, согласно рыночным данным Dow Jones.

Майские фьючерсы на серебро поднялись в цене на 23 цента, или на 0,9%, до 25,313 доллара за унцию. По итогам прошлой недели серебро подешевело на 4,1% после роста по итогам шести недель подряд.

На прошлой неделе ФРС, как и ожидалось, повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов и просигнализировала, что до конца 2023 года может повысить процентную ставку 10-11 раз. Некоторые руководители ФРС выступают за повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов в будущем.

В понедельник председатель президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик заявил, что цель денежно-кредитной политики ФРС заключается в возвращении процентной ставки к нейтральному значению так быстро, насколько это возможно. Он прогнозирует, что в этом году центральный банк в совокупности увеличит процентную ставку шесть раз на 25 базисных пунктов.

Между тем военная операция России на Украине продолжается. Власти Украины отвергли призывы России сложить оружие в Мариуполе. WSJ сообщает о смене стратегии российских войск. По мнению высокопоставленных американских чиновников, РФ теперь пытается удерживать территориальные цели и оказывать давление на Киев с целью принятия Украиной нейтрального статуса.

Военная спецоперация на Украине, вероятно, не приведет к значительному влиянию на мировые финансовые рынки, если Россия не будет сигнализировать о вероятности ядерной войны, отметил Карнани из Insignia Consultants. “Трейдеры по всему миру покупают золото при падении на опасениях относительно вероятности ядерной войны”, — добавил он.

Карнани также полагает, что цены на золото могут упасть в том случае, если центральный банк России будет продавать этот драгоценный металл для покрытия своих потребностей.

Майские фьючерсы на медь в понедельник снизились в цене на 0,6% до 4,711 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину подорожали почти 0,9% до 1044,70 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на 1,8%, по 2537,30 доллара за унцию.

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