МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник снижается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает на комментариях главы ФРС США

По состоянию на 8.12 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,25%, до 4,6902 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,35% — до 10295 долларов, алюминия — выросла на 4,14%, до 3521 долларов, цинка — на 2,98%, до 3940 долларов.

Давление на стоимость меди во вторник оказывает укрепляющийся доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 98,8 пункта. Дорогой доллар делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.

Поддержку американской валюте оказали комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном дальнейшем повышении учетной ставки в случае необходимости.