МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник снижается на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,25%, до 4,6902 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,35% — до 10295 долларов, алюминия — выросла на 4,14%, до 3521 долларов, цинка — на 2,98%, до 3940 долларов.
Давление на стоимость меди во вторник оказывает укрепляющийся доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 98,8 пункта. Дорогой доллар делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.
Поддержку американской валюте оказали комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном дальнейшем повышении учетной ставки в случае необходимости.