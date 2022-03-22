МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, в начале торгов вторника растет на 4,5%, частично отыгрывая потери первого дня торгов после перерыва, свидетельствуют данные Мосбиржи. Цены на газ в Европе растут в начале торгов вторника

Московская биржа в понедельник, 21 марта, возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ), которые были приостановлены в конце февраля. Если в понедельник торги гособлигациями шли по специальному регламенту, то во вторник по решению ЦБ РФ торги идут в стандартном режиме. При этом сохраняется запрет коротких продаж.

Индекс RGBI по состоянию на 10.45 мск растет на 4,53%, до уровня 107,09 пункта, после снижения на 5,5% в понедельник.