МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник, отыгрывая падение понедельника, вызванное комментариями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 14.52 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,51%, до 34614 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 14400 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4466,75 пункта.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что американские биржи могут открыться коррекционным ростом. Накануне фондовые индексы снизились на комментариях главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что регулятор может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить учетную ставку более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными.

"У нас сейчас довольно неприятная ситуация для рынков в том смысле, что обычно цикл ужесточения политики ФРС сначала поддерживает рисковые настроения, а потом вы начинаете бояться за ужесточение финансовых условий, которое приведет к замедлению роста. Теперь у вас есть невероятная срочность ужесточения, крутой цикл подъема, и это ставит проблему замедления роста гораздо ближе", — отметил управляющий директор по портфельной стратегии и распределению активов Goldman Sachs Group Кристиан Мюллер-Глиссманн (Christian Mueller-Glissmann).

Акции Alibaba тем временем дорожают на предварительных торгах более чем на 8% на новостях о том, что компания увеличит объем программы выкупа активов до 25 миллиардов долларов с 15 миллиардов "в знак уверенности в дальнейшем росте". Эта программа будет действовать в течение двух лет — до марта 2024 года. На Гонконгской бирже акции компании подскочили по итогам торгов на 11%.