МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник, отыгрывая падение понедельника, вызванное комментариями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть падают на ослаблении опасений по поводу поставок

По состоянию на 14.52 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,51%, до 34614 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 14400 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4466,75 пункта.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что американские биржи могут открыться коррекционным ростом. Накануне фондовые индексы снизились на комментариях главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что регулятор может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить учетную ставку более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными.

"У нас сейчас довольно неприятная ситуация для рынков в том смысле, что обычно цикл ужесточения политики ФРС сначала поддерживает рисковые настроения, а потом вы начинаете бояться за ужесточение финансовых условий, которое приведет к замедлению роста. Теперь у вас есть невероятная срочность ужесточения, крутой цикл подъема, и это ставит проблему замедления роста гораздо ближе", — отметил управляющий директор по портфельной стратегии и распределению активов Goldman Sachs Group Кристиан Мюллер-Глиссманн (Christian Mueller-Glissmann).

Акции Alibaba тем временем дорожают на предварительных торгах более чем на 8% на новостях о том, что компания увеличит объем программы выкупа активов до 25 миллиардов долларов с 15 миллиардов "в знак уверенности в дальнейшем росте". Эта программа будет действовать в течение двух лет — до марта 2024 года. На Гонконгской бирже акции компании подскочили по итогам торгов на 11%.