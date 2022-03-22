МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут за счет корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. Рубль стабилизируется днем в условиях спокойного внешнего фона

По состоянию на 16.36 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,45%, до 34709,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 13897,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 4479,1 пункта.

Акции китайской Alibaba на бирже Нью-Йорка подскакивают в цене почти на 10% на новостях о том, что компания увеличит объем программы выкупа активов до 25 миллиардов долларов с 15 миллиардов "в знак уверенности в дальнейшем росте". Эта программа будет действовать в течение двух лет — до марта 2024 года.

Кроме того, производитель спортивной одежды Nike в понедельник после закрытия торгов опубликовал результаты за третий квартал. Выручка компании за отчетный период составила 10,87 миллиарда долларов при прогнозе в 10,63 миллиарда. Акции Nike дорожают на 6%.

Трейдеры также продолжают оценивать комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил о том, что регулятор может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить учетную ставку более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными.