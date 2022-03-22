МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. НКЦ (Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи) установила с 22 марта запрет коротких продаж для 33 акций из 43, входящих в расчет индекса Мосбиржи, а также — для девяти еврооблигаций РФ, следует из сообщения торговой площадки. Рубль провел самые спокойные торги за несколько недель

"Решением НКО НКЦ (АО) c 22 марта 2022 года устанавливается признак запрета коротких продаж с "нет" на "да" (для ряда бумаг – ред.)", — говорится в сообщении.

Среди бумаг, указанных в списке – обычные и привилегированные акции Сбербанка, "Сургутнефтегаза", "Татнефти", акции "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Новатэка", "Северстали", ММК, НЛМК "Русала", "Норникеля", "Алросы", префы "Транснефти". Также в список входит девять еврооблигаций РФ.

Торги на фондовом рынке Мосбиржи на фоне текущей геополитической ситуации не проводились с 28 февраля по решению Банка России. Московская биржа в понедельник, 21 марта, возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ).