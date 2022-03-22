НАУФОР: НКЦ имеет право продать активы на общих счетах брокера для управления рисками
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ) может обращать взыскание на неотделенные от брокера активы клиентов для исключения рисков неисполнения обязательств и поддержания финстабильности, сказал РИА Новости глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
"Активы клиентов на общих счетах являются обеспечением не только по собственным сделкам, но и по сделкам других клиентов. Это, в свою очередь, означает, что НКЦ имеет право продавать любые активы на общих счетах, чтобы управлять рисками", — сказал он.
В понедельник "Универ Капитал" направил письмо в Банк России с просьбой разобраться с принудительным закрытием НКЦ позиций клиентов компании по ОФЗ тем же утром 21 марта и запретить принудительную реализацию активов клиентов компании, а также компенсировать клиринговым центром убытки клиентов или отменить заключенные сделки.
Тимофеев напомнил: если клиенты не дают право пользоваться своими активами (облигациями, акциями и деньгами), брокеры должны открывать им сегрегированные счета, то есть счета клиента, отделенные от счетов брокера и других клиентов, которые брокеру такое право дали.
"Но ведение таких счетов для клиента связано с дополнительными расходами. Если же клиент дает брокеру право пользоваться своими активами, то некоторые брокеры платят за это, а сам клиент получает возможность совершать маржинальные сделки. Понятно, что большинство клиентов не пользуются возможностью ведения сегрегированных счетов, предпочитая общие", — отмечает Тимофеев.
Ранее во вторник пресс-служба Московской биржи, в группу которой входит НКЦ, дала свои пояснения РИА Новости по ситуации в связи с реализацией ОФЗ на биржевых торгах со счета "Универ Капитала" 21 марта. Биржа отметила, что данный брокер не воспользовался возможностью сегрегированного учета клиентских активов.
https://1prime.ru/Financial_market/20220322/836461979.html