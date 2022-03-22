МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ) может обращать взыскание на неотделенные от брокера активы клиентов для исключения рисков неисполнения обязательств и поддержания финстабильности, сказал РИА Новости глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Мосбиржа запретит короткие продажи для ряда акций

"Активы клиентов на общих счетах являются обеспечением не только по собственным сделкам, но и по сделкам других клиентов. Это, в свою очередь, означает, что НКЦ имеет право продавать любые активы на общих счетах, чтобы управлять рисками", — сказал он.

В понедельник "Универ Капитал" направил письмо в Банк России с просьбой разобраться с принудительным закрытием НКЦ позиций клиентов компании по ОФЗ тем же утром 21 марта и запретить принудительную реализацию активов клиентов компании, а также компенсировать клиринговым центром убытки клиентов или отменить заключенные сделки.

Тимофеев напомнил: если клиенты не дают право пользоваться своими активами (облигациями, акциями и деньгами), брокеры должны открывать им сегрегированные счета, то есть счета клиента, отделенные от счетов брокера и других клиентов, которые брокеру такое право дали.

"Но ведение таких счетов для клиента связано с дополнительными расходами. Если же клиент дает брокеру право пользоваться своими активами, то некоторые брокеры платят за это, а сам клиент получает возможность совершать маржинальные сделки. Понятно, что большинство клиентов не пользуются возможностью ведения сегрегированных счетов, предпочитая общие", — отмечает Тимофеев.

Ранее во вторник пресс-служба Московской биржи, в группу которой входит НКЦ, дала свои пояснения РИА Новости по ситуации в связи с реализацией ОФЗ на биржевых торгах со счета "Универ Капитала" 21 марта. Биржа отметила, что данный брокер не воспользовался возможностью сегрегированного учета клиентских активов.