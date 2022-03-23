МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,1% 0,6%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 5,5% 5,9%
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (февраль) 0,9% 1,2%
15:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
15:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
15:30 GBP Великобритания — Годовой бюджет    
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (февраль) -4,5%  
17:00 USD США — Продажи нового жилья (февраль) 801 тыс 810 тыс
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 4,345 млн барр 0,025 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,786 млн барр  
18:45 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2021    
  RUB Газпром нефть — СД (о практике корпоративного управления ПАО)    
  RUB Энел Россия — СД (отчет Гендиректора о работе ПАО за 1-2м2022, об одобрении допсоглашения к договору на поставку природного газа, об утверждении целевых значений КПЭ /ключевых показателей эффективности/ на 2022 и др. вопросы)    