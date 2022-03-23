МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение возобновить 24 марта торги на Московской бирже 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи, они будут без коротких продаж, говорится в сообщении регулятора. Рубль продолжает стабилизироваться в ожидании новых сигналов

"Банк России принял решение проводить 24 марта 2022 года торги на Московской бирже 33 акциями, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX), в период с 9.50 до 14.00 мск. По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж", — указывается в сообщении.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10.00 до 14.00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года, уточняется там же.

Режим работы Московской биржи на последующие дни будет объявлен на сайте Банка России позднее, отмечается в сообщении ЦБ.

Ранее во вторник НКЦ (Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи) установил с 22 марта запрет коротких продаж для 33 акций из 43, входящих в расчет индекса Мосбиржи, а также — для девяти еврооблигаций РФ. Среди бумаг, указанных в списке – обычные и привилегированные акции Сбербанка, "Сургутнефтегаза", "Татнефти", акции "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Новатэка", "Северстали", ММК, НЛМК "Русала", "Норникеля", "Алросы", префы "Транснефти".

Торги на фондовом рынке Мосбиржи на фоне текущей геополитической ситуации не проводились с 28 февраля по решению Банка России. Московская биржа в понедельник, 21 марта, возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ).