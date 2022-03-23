МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером умеренно растет после снижения днем ранее — геополитические риски и инфляционное давление поддерживают котировки металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.44 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,15 доллара, или на 0,48% — до 1930,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,79% — до 25,1 доллара за унцию.

Геополитические риски и инфляционное давление продолжают поддерживать стоимость золота, которое традиционно выступает как надежный актив и инфляционный хедж. Ситуация вокруг России и Украины создает неопределенность в перспективах мировой экономики.

Некоторое снижение доходности гособлигаций США также способствует росту цен на золото. Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 2,355% с уровня предыдущего закрытия в 2,377%. До этого доходность заметно выросла.

"Учитывая недавний резкий рост доходности гособлигаций, золото по-прежнему держится достаточно хорошо, как нам кажется", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.