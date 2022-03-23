МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Никита Половнёв. Первый торговый день на рынке акций Московской биржи после почти месячной паузы будет отличаться повышенной волатильностью, на старте торгов не исключено снижение, которое может привлечь покупателей и создать волну позитива, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Торги рядом акций на Мосбирже возобновятся 24 марта

Московская биржа по решению Банка России возобновит 24 марта торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи, они будут без коротких продаж. Торги на фондовом рынке Мосбиржи на фоне текущей геополитической ситуации не проводились с 28 февраля.

"Ожидания по завтрашнему открытию торгов скорее позитивные, при этом волатильность ожидается повышенной. На старте торгов возможна волна снижения, однако глубокого падения, скорее всего, удастся избежать благодаря покупкам Минфина. Более того, учитывая долю экспортеров в индексе Мосбиржи более 50%, есть вероятность, что индекс вырастет после затяжной паузы относительно уровней 25 февраля", — отмечает Дмитрий Пучкарев из "БКС Мир инвестиций".

"Судя по опросам, российские инвесторы готовы активно участвовать в открытии торгов российскими акциями, что все же дает надежду на умеренно позитивное возобновление торгов. Впрочем, пока сложно явно ожидать такого сценария, и инвесторам остается лишь быть готовыми к повышенным уровням волатильности", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов полагает, что инвесторы вряд ли будут закрывать свои позиции в убыток, учитывая цены закрытия от 25 февраля, а вот желающих прикупить подешевевшие хорошие российские акции будет прилично.

"Стоит отметить, что вполне возможно ряд участников и инвесторов все-таки будут дожидаться момента, когда биржа разрешит открывать короткие позиции, ведь соблазн купить подешевле так или иначе присутствует всегда и у всех, да и ситуация в геополитике по-прежнему напряженная. Тем не менее, для долгосрочного инвестора уже можно будет потихоньку подбирать наиболее привлекательные, просевшие бумаги", — добавляет он.

ФОКУС НА СЫРЬЕВЫХ И БАНКОВСКИХ АКЦИЯХ

По мнению экспертов, покупатели сосредоточатся на акциях сырьевого сектора с высокой долей экспортной выручки, которая не попала под санкции — это прежде всего нефтегазовая отрасль и цветная металлургия.

"Особое внимание инвесторы будут уделять акциям компаний сырьевого сектора. В частности, стоит следить за компаниями, против которых не были введены масштабные санкции (например, "Лукойл")", — добавил Григорьев.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко предположил, что торги будут открываться постепенно и в низколиквидных бумагах может совсем не быть спроса, а по маржин-коллам их будут активно продавать, поэтому торги вначале стартуют наиболее ликвидными акциями.

"Ипотечное кредитование не останавливается, а, как показывает отчёт ЦБ, даже увеличилось за февраль-январь по госпрограммам, поэтому тут бенефициары вполне очевидны — это банки. Газ и нефть по-прежнему поставляются, и потенциал роста цен в мире, учитывая текущую ситуацию, также сохраняется", — заявляет Вячеслав Абрамов.