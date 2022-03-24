События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 марта
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|44,2
|48,7 (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Госи Катаоки
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|57,2
|55
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|55,5
|55
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|58,4
|55,8
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|55,8
|53,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|58,2
|56
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|55,5
|53,9
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|55,5
|54,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|59,9
|58,7
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|58
|57
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|60,5
|58
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (февраль)
|0,7%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (4кв2021)
|-214,8 млрд долл
|-218 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (февраль)
|1,6%
|-0,5%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|214 тыс
|212 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|0,6%
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|16:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|57,3
|56,3
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|55,9
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|56,5
|56
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|8:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г) (январь)
|4,3%
|6,6%
|RUB
|Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2021
|RUB
|МКПАО "ЭН+ ГРУП" — финансовая отчетность по МСФО за 2П2021/2021
|RUB
|Таттелеком — СД (рекоменд. по див-дам 2021)
|0,0393 — див-д 2020
|RUB
|ТГК-2 — СД (согласие на заключение допсоглашения к договору об открытии возобновляемой кредитной линии с Промсвязьбанком)
https://1prime.ru/Financial_market/20220324/836477873.html