МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций на первых после месячного перерыва торгах перешел к росту и поднимается уже более чем на 10% по индексу Мосбиржи, РТС теряет 4% на фоне подорожавшего за период приостановки фондового рынка доллара, следует из данных торгов.
На старте индекс Мосбиржи показал символическое снижение, при этом РТС падал ниже 800 пунктов — обновив минимум с февраля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.13 мск четверга рос на 10,47% — до 2729,16 пункта, индекс РТС снижался на 4,2% — до 897,56 пункта.