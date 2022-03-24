МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций на первых после месячного перерыва торгах перешел к росту и поднимается уже более чем на 10% по индексу Мосбиржи, РТС теряет 4% на фоне подорожавшего за период приостановки фондового рынка доллара, следует из данных торгов. Курс доллара закрепился ниже 100 рублей

На старте индекс Мосбиржи показал символическое снижение, при этом РТС падал ниже 800 пунктов — обновив минимум с февраля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск четверга рос на 10,47% — до 2729,16 пункта, индекс РТС снижался на 4,2% — до 897,56 пункта.