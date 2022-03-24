МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для акций "Роснефти", "Фосагро", Сбербанка (обыкновенных и привилегированных), "Норникеля" и "Татнефти", которые заметно дорожают на торгах в четверг, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций перешел к росту после снижения на старте торгов

Сообщения о повышении этих границ биржа выпускала с 10.11 до 10.27 мск.

К 10.28 акции "Фосагро" подскочили в цене на 33%, "Роснефти" – на 16,9%; к 10.30 акции "Норникеля" на 15,5%, Сбербанка – на 8,1% и на 19,9% привилегированные. К 10.33 мск акции "Татнефти" выросли в цене на 24,1%.

Позже торговая площадка повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для акций "Газпрома", подскочивших в цене до 267,44 рубля, ФСК ЕЭС, подорожавших до 0,106 рубля, и "Сургутнефтегаза" (привилегированных), выросших до 36,02 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.