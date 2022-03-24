МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретные аукционы по ряду акций в связи с сильным ростом, говорится в материалах торговой площадки. Российский рынок акций перешел к росту после снижения на старте торгов

В данный режим торгов переведены торги привилегированными акциями Сбербанка (на момент объявления аукциона росли на 19,74%), а также акциям "Норильского никеля" (росли на 15,47%), "Татнефти" (+24,08%), "Новатэка" (+24,96%), "Фосагро" (прибавляли около 30%). Позже в режим дискретного аукциона были переведены префы "Сургутнефтегаза", дорожающие более чем на 20%.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.