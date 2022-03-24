МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Московская биржа из-за сильного роста перевела торги обыкновенными акциями "Алросы" и "Роснефти" в режим дискретного аукциона, говорится в сообщении торговой площадки.

В данным режим торгов бумаги "Алросы" были переведены с 11.04 мск (на тот момент росли более чем на 21%), "Роснефти" — с 11.13 мск (росли на 21,09%).

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.