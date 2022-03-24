МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Московская биржа возобновила торги по ряду российских акций после дискретного аукциона, следует из динамики торгов на биржевой площадке.

После дискретного аукциона привилегированные акции Сбербанка растут на 11,39%, акции "Норильского никеля" – на 20,03%, обыкновенные акции "Татнефти" — на 22,07%, "Новатэка" – на 20,55%, "Фосагро" – на 29,61%.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.