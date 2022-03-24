МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" по итогам первых 1,5 часов торгов остаются в лидерах падения и теряют более 10%, следует из динамики торгов на биржевой площадке. Мосбиржа проводит дискретные аукционы по акциям "Полюса" и "Магнита"

К 11.33 мск акции "Аэрофлота" теряют 10,18% — до 33 рублей и уже падали на 20,6%, до 29,18 рубля (минимума с 24 февраля). Также в цене теряют акции ВТБ и снижаются на 1,12%, префы "Транснефти" опускаются на 2,91%.

При этом индекс Мосбиржи растет на 9,2%, следует из динамики торгов.