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Акции "Аэрофлота" стали лидерами падения на торгах
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Акции "Аэрофлота" по итогам первых 1,5 часов торгов остаются в лидерах падения и теряют более 10%, следует из динамики торгов на биржевой площадке. К 11.33 мск акции "Аэрофлота"... ПРАЙМ, 24.03.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" по итогам первых 1,5 часов торгов остаются в лидерах падения и теряют более 10%, следует из динамики торгов на биржевой площадке.
К 11.33 мск акции "Аэрофлота" теряют 10,18% — до 33 рублей и уже падали на 20,6%, до 29,18 рубля (минимума с 24 февраля). Также в цене теряют акции ВТБ и снижаются на 1,12%, префы "Транснефти" опускаются на 2,91%.
При этом индекс Мосбиржи растет на 9,2%, следует из динамики торгов.