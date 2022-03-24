МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Московская биржа возобновила торги в обычном режиме по акциям "Полюса" и "Магнита" после дискретного аукциона, следует из динамики торгов на биржевой площадке.

После дискретного аукциона акции "Полюса" растут на 17,37%, "Магнита" – на 24,67%. При этом индекс Мосбиржи растет на 7,68%.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.