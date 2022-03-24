МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Резкий рост котировок ряда акций на Московской бирже сегодня на первых торгах после месячной паузы был обусловлен вынужденным закрытием коротких позиций, которые спекулянты открыли ранее, ещё до приостановки торгов, сказал РИА Новости Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". Эксперт отметил спад оптимизма на российском рынке акций

Банк России возобновил торги акциями на Московской бирже после месячного перерыва, они проходят сегодня с 9.50 до 14.00 мск ограниченным списком — 33 акциями из 43 ценных бумаг, входящих в индекс Московской биржи (IMOEX). При этом запрещены короткие продажи (маржинальная торговлю в расчете на падение цены).

В первый час торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался на 11,8%, до 2761,17 пункта – максимума с 22 февраля. К 13.25 мск индикатор растет на 4,82%.

"Судя по динамике некоторых акций и постоянному переключению на режим дискретных аукционов, регулятор решил использовать резервы ФНБ для поддержки рынка, что, в свою очередь, спровоцировало закрытие коротких позиций, которые были открыты до запрета ЦБ РФ. Поэтому пока можно говорить о ралли на маржин-коллах продавцов", — комментирует Кочетков. Мосбиржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим бумагам

"Впрочем, пока сложно использовать какие-либо инструменты анализа движения графиков, а новостной фон однозначно негативный. Поэтому без внешней поддержки рынок может быть склонен к падению. Плюс к этому запрет на короткие продажи и продажи нерезидентов лишает рынок наиболее мотивированной группы пессимистов", — также отмечает он.

По его оценке, пока ситуация складывается таким образом, что закрытие может быть в небольшом плюсе, и вряд ли на пиковых значениях старта.