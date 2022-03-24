ВАШИНГТОН, 24 мар — ПРАЙМ. Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх назвал возобновление работы российского рынка акций "потёмкинским открытием" и заявил, что с учетом всех ограничений такую модель проведения торгов нельзя считать "устойчивой".

По итогам первой торговой сессии после месячной паузы индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 4,37% до 2578,51 пункта, индекс РТС — снизился на 9% до 852,64 пункта за счет доллара, подскочившего к рублю за время приостановки торгов на фоне событий на Украине.

"То, что мы видим, — это спектакль, потемкинское открытие рынка", — говорится в заявлении Сингха, который в Белом доме курирует работу над антироссийскими санкциями.

Он заявил, что к возобновившимся торгам российские власти допустили лишь 15% акций, включенных в листинг, лишили иностранцев возможности продажи акций иностранцам и в целом запретили короткие продажи. Эксперт отметил спад оптимизма на российском рынке акций

"Параллельно Россия дала понять, что они собираются вливать правительственные ресурсы в искусственное поддержание акций компаний, которые торгуются. Это не реальный рынок и не устойчивая модель, что только подчеркивает изоляцию России от глобальной финансовой системы", — сказал Сингх.

"США вместе с союзниками и партнерами будут принимать меры к тому, чтобы еще больше изолировать Россию от международного экономического порядка до тех пор, пока та продолжает свою жестокую войну на Украине", — пригрозил он.