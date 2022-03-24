МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Никита Половнёв. Российский рынок акций по итогу первого для торгов после почти месячной паузы закрылся ростом на 4,4% по индексу Мосбиржи, при этом 25 акций "голубых фишек" из 33 торгуемых в четверг показали рост, следует из данных торговой площадки. Белый дом назвал "потемкинским" открытие российского рынка акций

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга вырос на 4,37%, до 2578,51 пункта, индекс РТС — снизился на 9%, до 852,64 пункта.

Банк России возобновил торги акциями на Московской бирже после месячного перерыва, они проходили с 9.50 до 14.00 мск ограниченным списком — 33 акциями из 43 ценных бумаг, входящих в индекс Московской биржи IMOEX. При этом короткие продажи были запрещены.

После неуверенных колебаний на старте торгов индекс Мосбиржи максимально взлетал в первый час торгов на 11,8%, до 2761,17 пункта – максимума с 22 февраля. При этом с момента последних торгов на рынке акций 25 февраля доллар к рублю вырос на порядка 16%, что оказало давление на динамику индекса РТС. В начале торгов РТС максимально падал на 15,3% — до 793,65 пункта, обновив минимум с 24 февраля.

ПОКУПАТЕЛИ ПОДДЕРЖАЛИ РЫНОК

"С верой, надеждой и поддержкой" — именно так мы бы охарактеризовали открытие и рост по большинству голубых фишек. В первые минуты торгов можно было наблюдать колоссальные заявки на покупку — остается только гадать о том, были ли это средства ФНБ или buy back со стороны самих компаний", — говорит Александр Фетисов из Россельхозбанка. Эксперт объяснил резкий рост акций на Мосбирже

Аналитики "Фридом Финанс" также замечают, что пока не известно, осуществлялись ли сегодня покупки из ФНБ, но даже обещание такой поддержки для инвесторов являлось позитивным сигналом для рынка.

Ранее ставку на обвал российского рынка участники торгов и аналитики делали в ожидании закрытия маржин-коллов после возобновления торгов, так как у многих брокеров оставались открыты маржинальные покупки акций, на которые теперь может не хватить обеспечения. Однако пока торги были остановлены, Московская биржа смогла урегулировать все риски в индивидуальном режиме, добавляют во "Фридом Финансе".

Благодаря тому, что на торгах участвуют только резиденты, рынок неликвиден, что довольно плохо, ведь любая новость может сдвинуть котировки в любую из сторон, в свою очередь отмечает Андрей Эшкинин из компании "Алор Брокер".

"Ключевая ставка ЦБ осталась прежней, а ОФЗ сейчас дают доходность ниже, чем вклады. Следовательно, высокая вероятность понижения ставки на следующем заседании. Таким образом, для частных инвесторов фондовый рынок вновь становится привлекательным", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ

В лидерах роста цены на российском рынке оказались акции "Фосарго (+26,62%), обыкновенные акции "Татнефти" (+20,11%), акции "Новатэка" (+18,48%) и "ФСК ЕЭС" (+17,96%).

Александр Фетисов из Россельхозбанка указывает, что внимание инвесторов сфокусировалось на сырьевых экспортоориентированных компаний – по оборотам лидировали "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", "Норникель", "Русал". В первые минуты торгов можно было наблюдать колоссальные заявки на покупку, добавляет он.

При этом лидерами падения стали акции "Аэрофлота" (-16,44%), "Интер РАО" (-6,94%), префы "Транснефти" (-6,06%), акции "МТС" (-5,47%), "Детский Мир" (-5,55%), ВТБ (-5,52%).

Фетисов добавляет, что бумаги "Аэрофлота" торговались на отрицательной территории, так как сейчас очень сложно оценить дальнейшие денежные потоки и перспективе компании.

"По "Аэрофлоту" и "Транснефти" можно отметить основные негативные факторы — отсутствие экспортной выручки, проблемы с зарубежными партнерами и сложности в развитии компаний в изменяющихся условиях рынка", — заявляет Сергей Звенигородский из компании "Вектор Икс".

ПРОГНОЗЫ

В целом, сейчас следует ожидать фиксации краткосрочной прибыли, полученной в первые часы торгов, — геополитические и экономические риски пока сохраняются, полагает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Акции "Аэрофлота" стали лидерами падения на торгах

"Что касаемо будущих цен на фондовом рынке, прогнозировать сложно, новости не предсказуемы. Однако точно можно сказать, что в горизонте двух и более лет российские акции покажут отличный рост. Если говорить о коротких горизонтах, то инвесторам стоит воздержаться от эмоциональных сделок и начать формировать портфель только на длительный срок", — говорит Андрей Эшкинин из компании "Алор Брокер".

Сергей Звенигородский из "Вектор Икс" ожидает, что завтра торги будут проходить в таком же осторожном прощупывании дальнейшего движения рынка.

"Продолжение байбэка, выкуп бумаг от ЦБ РФ и дальнейший вход участников рынка во вновь открывшийся рынок дадут больший толчок вверх, чем продажи по принудительному выходу с биржи по различным причинам некоторых участников рынка", — пояснил он.