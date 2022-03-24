МОСБИРЖА В ПЯТНИЦУ ОТКРОЕТ ТОРГИ ЕВРОБОНДАМИ РФ, КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ И АКЦИЯМИ ВНЕ ИНДЕКСА IMOEX В РЕЖИМЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ СДЕЛОК — ЦБ
https://1prime.ru/Financial_market/20220324/836484942.html
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МОСБИРЖА В ПЯТНИЦУ ОТКРОЕТ ТОРГИ ЕВРОБОНДАМИ РФ, КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ И АКЦИЯМИ ВНЕ ИНДЕКСА IMOEX В РЕЖИМЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ СДЕЛОК — ЦБ
https://1prime.ru/Financial_market/20220324/836484942.html
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