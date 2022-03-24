МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись преимущественно снижением на усилении опасений за состояние экономики стран региона, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,09% — до 7467,38 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,39%, до 6555,77 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 14273,79 пункта.

С начала эскалации украинского конфликта на рынке возобновились опасения за мировую экономику. Сейчас эта тенденция подогревается в том числе ростом цен на энергоносители, металлы и другое сырье, что, кроме прочего, способствует ускорению инфляции.

В связи с этим мировые центробанки видят необходимость в сворачивании стимулирующих мер и резком ужесточении монетарной политики. В свою очередь трейдеры опасаются, что отсутствие поддержки экономики только ухудшит ситуацию.

Экономист DZ Bank AG Кристоф Свонке (Christoph Swonke), мнение которого приводит агентство Блумберг, прогнозирует, что на фоне ситуации вокруг Украины в ближайшие несколько месяцев экономика еврозоны будет испытывать трудности.