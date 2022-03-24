МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе на торгах в четверг подешевели на 6%, закрывшись на уровне чуть выше 1250 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1239,8 доллара. После волатильного старта цены перешли в диапазон 1330-1390 долларов. В середине сессии был достигнут ценовой максимум торгов в 1461,3 доллара, после чего котировки начали снижаться.

Ближе к концу торгов стоимость опустилась ниже 1300 долларов, тогда же был достигнут ценовой минимум в 1200 долларов. Цена закрытия составила 1251,7 доллара, что на 5,9% ниже расчётной цены предыдущего торгового дня в 1330,8 доллара.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В начале марта цены на газ на фоне опасений запрета экспорта российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое.

Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года