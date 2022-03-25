МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россиянам, купившим золотых слитки, не стоит вынимать их из специальных капсул, поскольку банки при их выкупе могут снизить цену при любом недостатке — сколе или даже отпечатке пальца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий руководителя центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина.

Президент России Владимир Путин в начале марта подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Ранее приобретение гражданами драгметаллов облагалось налогом по ставке 20%. После этого спрос граждан на золото вырос. В частности, Сбербанк на прошлой неделе фиксировал рост спроса на покупку слитков золота в 30 раз. Золото продолжает дорожать как актив-убежище

"Когда вы покупаете слиток любого размера в кредитной организации — вы получаете его в специальной капсуле. В этой капсуле слиток должен храниться до того дня, когда вы захотите его реализовать. Ни в каком случае нельзя открывать капсулу, не трогайте металл руками. Для золотых слитков используется золото 999 пробы, чистое золото — оно очень мягкое, и его очень легко повредить. Любой скол, даже просто отпечаток пальца, который останется на металле, если вы его взяли в руку, просто случайно прикоснулись к нему — может быть использован банком как повод выкупить металл у вас дешевле", — объяснил Наметкин.

Эксперт отметил, что золото традиционно считается защитным активом в период неопределенности. "Это наглядно подтверждает текущая ситуация: если в конце января 2022 года стоимость тройской унции золота находилась ниже 1800 долларов, то 8 марта котировки драгоценного металла обновили исторический максимум в 2089 долларов", — указал он.

По его мнению, помимо геополитических рисков, спрос на золото будет поддерживаться разгоном инфляции в США. "Годовая инфляция в США по итогам февраля обновила очередной 40-летний максимум, достигнув 7,9%, причем в ближайшие месяцы можно ожидать усиления инфляционного давления на американскую экономику вследствие взлета цен на сырьевых рынках в марте", — продолжил собеседник агентства.

Эксперт также напомнил о том, что после продажи подорожавших слитков россияне должны будут заплатить НДФЛ, если золото находилось в собственности менее трех лет. "Важно не забывать, что в случае роста цены на золото возникает налог на доходы физических лиц, который должен быть самостоятельно уплачен. Этот налог можно не платить, если золото находится более трех лет в собственности", — заключил Наметкин.