МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько замедлил рост после старта торгов и прибавляет по индексу Мосбиржи порядка 1%, рынок подвержен заметной волатильности, следует из данных торговой площадки. Рубль торгуется без единой динамики

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 0,87% — до 2598,68 пункта, индекс РТС снижался на 0,45% — до 848,81 пункта. Индекс Мосбиржи в первые минуты торгов уже подскакивал до 2662,96 пункта, РТС рос до 870,02 пункта.

В лидерах роста — акции "Фосагро" (+8,19%), "Эн+ Групп" (+3,5%), "Новатэка" (+2,69 %), при этом акции "Аэрофлота" падают на 5,9%.